اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 11:40 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم مُستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مُشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات مُتفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية. 

ونشرت قوات الاحتلال منذ الصباح، وحداتها الخاصة وعناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم. 

وينفذ المُستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني. 

 







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فلسطين

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