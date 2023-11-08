عاهل الأردن يدعو لتكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين

أ ش أ

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين.



وشدد العاهل الأردني - خلال الاتصال، اليوم الأربعاء على أهمية إدامة إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع، محذرا من استمرار تفاقم الوضع الإنساني هناك.



وجدد التأكيد على أن استمرار التصعيد في الضفة الغربية، قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع، محذرا من خطورة تصاعد العنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين.



وأعاد العاهل الأردني، طبقا لبيان الديوان الملكي، التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.