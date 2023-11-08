طبيب أمريكى يحذر من لعبة "كرات الماء": مضاعفاتها مميتة إذا ابتلعها الطفل

كتبت فاطمة ياسر

حذر طبيب أمريكى من لعبة الأطفال التي تدعي حبات الماء، وهى عبارة عن كرات ملونة صغيرة تتضخم فى الماء، وقال الطبيب إن هذه اللعبة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مميتة من خلال تضخمها فى الأمعاء إلى أربعة أضعاف حجمها إذا قام الطفل بابتلاعها

وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية نشر الدكتور جوش تريباخ، طبيب في طب الطوارئ في ولاية أيوا الأمريكية، تحذيراً عن لعبة حبات الماء، وهي كرات صغيرة تقوم بامتصاص الماء ويتضاعف حجمها وتستخدم خلال استحمام الأطفال، مشيرا إلى أنه إذا أكل الأطفال هذه الأشياء فيمكن أن يعانى من مشكلات خطيرة في الجهاز الهضمي.

وتابع قائلاً: "إن الخرز أو حبات الماء مصنوعة من مواد تمتص الماء، وهذا يجعلها تتوسع وتتضخم بشكل كبير ومع ذلك، عندما يبتلعها الطفل عن طريق الخطأ، فإنه يمتص الماء داخل الجسم، مما يؤدي إلى انسدادات قاتلة".

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي رفع فيه العديد من الآباء دعوى قضائية ضد صانعي هذه الألعاب بعد أن أصيب أطفالهم، وتُستخدم لعبة حبات الماء عادةً للعب الحسي وتطوير المهارات الحركية الدقيقة للطفل.

وبحسب المركز الوطني لمكافحة السموم بالولايات المتحدة فإن ابتلاع حبات الماء يمكن أن يؤدي إلى امتصاصها للسوائل، مما يسمح لها بالتوسع في الأمعاء والتسبب في انسدادات تهدد الحياة.

ففي مارس الماضي تم نقل طفلة إلى المستشفى بعد أن ابتلعت إحدى الخرزات، ولقد عانت من انسداد في الأمعاء، والذي يمكن أن يكون مميتًا لأنه يقطع تدفق الدم إلى جزء من الأمعاء.

تم إجراء أول عملية جراحية لاستخراج حبة الماء، ولكن الضرر الذي لحق بأمعائها كان ملحوظا، وأصيبت بصدمة إنتانية أي هبوط ضغط الدم الذي يؤدي للوفاة، وكان لا بد من وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وتم إجراء عملية ثانية للتحقق من وجود أي عوائق أخرى، ولكن لم يتم العثور على أي عوائق، ولم تنته المضاعفات الصحية لأنها كانت بحاجة إلى عمليتين جراحيتين إضافيتين لإزالة السوائل الزائدة في أمعائها وتخفيف الضغط عن أعضائها، وبعد فترة خضوعها للعلاج عادت إلى منزلها مرة أخرى.

وتقدر لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بالولايات المتحدة أن هناك حوالي 4500 زيارة لغرفة الطوارئ بسبب حبات الماء منذ عام 2017.