ضبط 293 قضية مخدرات و188 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (293) قضية مخدرات ، (188) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84729) حكم قضائى متنوع.

وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريتى أمن "البحيرة – بنى سويف" من ضبط (مالك مخبز آلى - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) ، محكوم عليه فى (83 حكم "مُستأنف ، جزئى" .. بإجمالى مدة حبس 21 سنة وكفالات مالية، وضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف)، محكوم عليه فى (30 حكم "مُستأنف ، جزئى" .. بإجمالى مدة حبس 22سنة و 3 شهور فى قضايا "تبديد، ونجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش – فرد محلى – طبنجة- عدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش - 2فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" ، وشقيقيـــه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم ، وبحوزتهــم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة") ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.