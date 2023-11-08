اليوم السابع
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ضبط 293 قضية مخدرات و188 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:15 م
ضبط 293 قضية مخدرات و188 قطعة سلاح خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (293) قضية مخدرات ، (188) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84729) حكم قضائى متنوع.

وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريتى أمن "البحيرة – بنى سويف" من  ضبط (مالك مخبز آلى - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) ، محكوم عليه فى (83 حكم "مُستأنف ، جزئى" .. بإجمالى مدة حبس 21 سنة وكفالات مالية، وضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف)، محكوم عليه فى (30 حكم "مُستأنف ، جزئى" .. بإجمالى مدة حبس 22سنة و 3 شهور فى قضايا "تبديد، ونجحت الجهود في ضبط   (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش – فرد محلى – طبنجة- عدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش - 2فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" ، وشقيقيـــه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم ، وبحوزتهــم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة") ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية  والبيضاء بدون ترخيص.







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