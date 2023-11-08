ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفر عقار فى شبين الكوم بالمنوفية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمنوفية، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط (عامل رخام "مستأجر المنزل" ، وعاطلان ) ، وبحوزتهم (الأدوات والمعدات المستخدمة فى الحفر) كما عثر على (حفرة بالغرفة بقطر (متر × متر ونصف ، وبعمق 10 أمتار.