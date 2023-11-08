اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 03:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

خلال ساعات.. نظر محاكمة 31 متهما بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 03:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة 31 متهما بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة 31 متهما لاتهامهم مع أخرين سبق الحكم عليهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
 
وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
ووجه للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
 
 






التحريض علي العنف

المستشار محمد السعيد الشربينى

إذاعة أخبار كاذبة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة