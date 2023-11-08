حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أمر مدير نيابة اهناسيا بإشراف المحامي العام لنيابات بني سويف، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في إتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا، يفيد بورود معلومات للمقدم احمد بهجت، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا، عن قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بدائرة المركز.

دلت التحريات الأولية، قيام 3 أشخاص يقيمون بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى تخصص، سرقة الدراجات النارية..

وعلى الفور ضبط المتهمون وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.