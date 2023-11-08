بلينكن يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لإرساء الأمن والسلام الدائم فى الشرق الأوسط

وقال بلينكن -في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء، "إن الولايات المتحدة تؤمن بضرورة وجود عناصر أساسية لإرساء الأمن والسلام في المنطقة، وهي: عدم الإجلاء القسري للفلسطينيين من قطاع غزة ليس الآن أو حتى بعد انتهاء الحرب، وعدم استخدام غزة كمنصة للإرهاب أو لشن أي هجمات عنيفة أخرى، وعدم احتلال قطاع غزة بعد انتهاء الصراع، عدم محاولة محاصرة القطاع أو تقليص مساحة أراضيه ذلك إلى جانب ضرورة التأكد من عدم صدور تهديدات من الضفة الغربية".

وتابع "من الضروري العمل على توفير عناصر تؤمن تحقيق سلام دائم، هذا يشمل توحيد غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، ووضع آلية مستدامة لإعادة البناء في غزة، وتمهيد الطريق أمام التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب في دولتين منفصلتين".

وشدد قائلا "جميعا نرغب في وقف هذا الصراع بأسرع وقت ممكن، وتقليل معاناة المدنيين"، محذرا أي جهة من استغلال الفرصة لتأجيج الصراع ونشره في المنطقة.