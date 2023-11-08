انطلاق المنافسة بين مرشحى الانتخابات الرئاسية.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " انطلاق المنافسة بين مرشحى الانتخابات الرئاسية اليوم.. «الوطنية للانتخابات» تعلن الرموز الانتخابية.. تحدد 5 طرق للاستعلام عن اللجان.. وتؤكد ارتفاع عدد من يحق لهم التصويت إلى 67 مليون ناخب.

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