المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يوجه نداء عاجل من أجل الإنسانية فى غزة

كتبت أمل علام

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية أنه قد مر شهر كامل وأهل غزة يعانون معاناة لا يمكن تصورها.

واضاف فى بيان له إنه في كل يوم، يلقى المئات منهم حتفهم، ويصاب مئات آخرون بإصابات خطيرة مع عدم حصولهم على الرعاية اللازمة لإنقاذ حياتهم بسبب النقص في كل ما يلزم لذلك، ولكم أن تتخيلوا ألم هؤلاء البشر، وهم عاجزون عن الحصول على المساعدة الطبية التي يحتاجونها.

وبعيدًا عن المرضى والجرحى، تشرد أكثر من مليون ونصف إنسان، ووجدوا أنفسهم يعيشون في ملاجئ مكتظة يفتقرون فيها إلى الضروريات الأساسية مثل المياه المأمونة والمراحيض، ويواجهون الأمراض المتفشية.

والمساعدات التي تمكَّنت المنظمة من تقديمها حتى الآن لا تُمثِّل سوى قطرة في محيط بالنظر إلى الاحتياجات المهولة المطلوب من المستشفيات تلبيتها في وقت تكاد فيه تنهار، ناهيك عن الهجمات على الرعاية الصحية التي تزرع الخوف في أماكن يُفترض أن تمثل للناس الأمل.

إننا نطالب بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام وصول المساعدات بدون عوائق، وحماية الرعاية الصحية، والإفراج عن الرهائن، لكي ندرك هذا السباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح ومنع تفاقم المعاناة.

أرجو أن تنضموا إلينا في دعوتنا إلى السلام لإنهاء هذه الأزمة التي تكاد القلوب تبكي من هولها، فهناك أرواح كثيرة معلقة بالاستجابة لتلك الدعوة.