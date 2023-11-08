اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 09:48 م
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المتحدث باسم جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى 351 إسرائيلي منذ 7 أكتوبر

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 09:09 م
المتحدث باسم جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى 351 إسرائيلي منذ 7 أكتوبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
كتب أحمد عرفة

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أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى هو 351 منذ 7 أكتوبر الماضي،ـ وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعربت ليلي بكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية عن حزنها الشديد لما يحدث في قطاع غزة من مجازر وحصار منذ أكثر من شهر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المسئولة الإقليمية بالأمم المتحدة  " لا وصف ولا مثيل للوضع على الأرض في غزة حاليا مضيفة"  الكارثة التي ارتكبتها الدول خلال الأسابيع الأربعة الماضية بالسماح بحصار 2.2 مليون فلسطيني داخل غزة أدت إلى كوارث عديدة." وفق مركز اعلام الأمم المتحدة

وأضافت المسؤولة الإقليمية في الأمم المتحدة نحن، في صندوق الأمم المتحدة للسكان، قلقون جدا على حالة السكان وبالتحديد النساء، والنساء الحوامل لافته الي أنه يوجد 50 ألف امرأة حامل، منهم 5500 امرأة على وشك الولادة خلال الأسابيع القليلة القادمة وسط تقارير عن تدمير النظام الصحي وعدم وجود أطباء مؤكدة أن استهداف الأطباء والكادر الطبي والمستشفيات بشكل مباشر أدى إلى انهيار هذا النظام.

 

 







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