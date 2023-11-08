اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نفاد الوقود كارثة لقطاع الصحة بغزة ولا إغاثة بدون كهرباء

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت إيمان الطرابلسي المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الأوضاع الإنسانية في غزة باتت كارثية، وأن طلبات السلطات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات من غير المعقول أو المقبول أن يتم العمل بها.

وتابعت في مداخلة عبر تطبيق "زووم" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "أون"، أن مطالب السلطات الإسرائيلية لإخلاء المستشفيات في الوضع الحالي غير مقبول ومن غير المعقول أن يتم نقل هذه الأعداد الضخمة من المرضى ونقلهم لمستشفيات أخرى، لأن المستشفيات لا تأوي فقط المرضى بل الآلاف من كبار السن والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات النازحين وحتى إن تم تقديم هذه الطلبات من قبل السلطات الإسرائيلية لابد من الأخذ في الاعتبار من الناحية الإنسانية.

وذكرت أن الصليب الأحمر مصرّ على أن تكون المنشآت الصحية محمية حتى لو في حال تقديم تلك الطلبات ونحن ونرفض طلبات الإجلاء لأن المنشآت الصحية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني حيث يحظر استهداف المشافي وسيارات الإسعاف، مؤكدة أن القانون الدولي يحمي المستشفيات والطواقم الطبية، ولا يمكن نقل المرضى في مستشفيات غزة.

وأدانت استهداف أحد قافلات اللجنة الدولية للصيب الأحمر، قائلة: "من غير المقبول استهداف العاملين في الأعمال الإنسانية وأن يتم استهداف قوافل كانت متجهة لتقديم إغاثات وإنقاذ حياة الآلاف من الناس ومن ثم تحويل مسار القافلة لمجمع الشفاء بدلاً من مستشفى القدس، مشددة أن نفاد الوقود كارثة لقطاع الصحة في غزة، ولا يمكن تنفيذ أعمال الإغاثة بدون كهرباء.