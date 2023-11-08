اليوم السابع
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القبض على المتهمين بقتل سيدة بالصف بسبب معاكسة فتاة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:14 م
القبض على المتهمين بقتل سيدة بالصف بسبب معاكسة فتاة قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز ) إثر إصابتها بجرح قطعى بالجسم.
 
بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (ربة منزل "متوفاة" – 4 من أهليتها) ، طرف ثان (سائق – 5 من أهليته).. جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب قيام السائق بمضايقة المتوفاة تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التراشق بالحجارة ، وقام خلالها السائق بإلقاء حجر تجاه الأولى ، مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم .
 
 






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