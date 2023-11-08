القبض على المتهمين بقتل سيدة بالصف بسبب معاكسة فتاة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز ) إثر إصابتها بجرح قطعى بالجسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (ربة منزل "متوفاة" – 4 من أهليتها) ، طرف ثان (سائق – 5 من أهليته).. جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب قيام السائق بمضايقة المتوفاة تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التراشق بالحجارة ، وقام خلالها السائق بإلقاء حجر تجاه الأولى ، مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم .