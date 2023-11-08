"القاهرة الإخبارية": غارات عنيفة على حي الرمال ومخيم جباليا بقطاع غزة

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك غارات عنيفة على حي الرمال ومخيم جباليا بقطاع غزة، لافتة إلى أن قصف عنيف من الزوارق الإسرائيلية على مخيم الشاطئ.

وفي وقت سابق قال كاظم أبو خلف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في الضفة الغربية، إن 15% من مرافق الوكالة ومدارسها تعرض للقصف الإسرائيلي، إضافة إلى مقتل 89 من العاملين بوكالة الأنروا في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي أصاب إحدى مدارس الوكالة في مخيم جباليا، لافتًا إلى أن هذه المدرسة تؤوي نازحين ممن فروا من القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية في غزة.