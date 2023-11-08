اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الغرب يواصل دعم الاحتلال.. قائد القوات الجوية الألمانية يتبرع بالدم لإسرائيل

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 01:38 م
الغرب يواصل دعم الاحتلال.. قائد القوات الجوية الألمانية يتبرع بالدم لإسرائيل قائد القوات الجوية الألمانية الجنرال إنغو غيرهارتز
وكالات

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تواصل القوى الغربية سياسيا وعسكريا دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي فى عدوانها على قطاع غزة، وذلك بالمال والسلاح والعتاد حتى وصل الأمر للتبرع بالدم لجيش الاحتلال الاسرائيلي. 
 
زار قائد القوات الجوية الألمانية، الجنرال إنغو غيرهارتز، مركز شيبا الطبي بالقرب من تل أبيب اليوم الثلاثاء، وتبرع بالدم فيه.
 
وقال غيرهارتز: "لقد قدمت الكثير للقوات الجوية الإسرائيلية".
 
وأضاف: "الآن وأنتم تخوضون حربا يشرفني أن أكون هنا وأظهر التضامن معكم وأتبرع بالدم في حال الحاجة إليه".
 
ولمدة 33 يوما يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة بلا هوادة، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية داخل القطاع  استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.
 
 
 






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