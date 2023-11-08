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العاهل الأردني: الحلول العسكرية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 06:17 م
العاهل الأردني: الحلول العسكرية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني
كتب أحمد عرفة

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أكد الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني، أنه يجب تكثيف العمل مع المجتمع الدولي من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف العاهل الأردني، أنه يجب بذل أقصى الجهود لحماية المدنيين ورفع الحصار عن قطاع غزة، موضحا أنه يجب العمل على استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون توقف.

وتابع الملك عبد الله الثاني، أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويجب التوصل لحل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.







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