الرئيس السيسى يطلع على جهود توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية.. إنفوجراف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.



الرئيس السيسى

- تناول الاجتماع جهود الدولة فى تفعيل المشروع القومى للإنتاج الزراعى "مستقبل مصر" وعدد من المشروعات الأخرى

- اطلع الرئيس على الجهود التى تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات

- وجه الرئيس بتوفير كل مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائى للشعب المصرى