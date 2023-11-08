

وذكر البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الثلاثاء - أنه "لا يعتقد أن القوات الإسرائيلية يجب أن تعيد احتلال قطاع غزة".



من جانبه، أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي - في تصريحات له - بأن محادثات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة ركزت كيف سيبدو الحكم في غزة بعد الصراع؟ .. مشيرا إلى أن الأمر لا يمكن أن يكون كما كان في 6 أكتوبر.



يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد في تصريحات لشبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن غزة يجب أن يحكمها أولئك الذين لا يريدون مواصلة طريق حماس، مضيفاً أنه أعتقد أن إسرائيل سوف تتحمل المسؤولية الأمنية الشاملة لفترة غير محددة.