البيت الأبيض: الهدنة الإنسانية في غزة قد تستمر لساعات أو أيام

كتب أحمد عرفة

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض ، جون كيربي، أن هناك فوائد كثيرة للهدنة الإنسانية في قطاع غزة وتحدثنا فيها، موضحا أن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء في غزة بعد انتهاء الحرب لإدارة الأمور الأمنية.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الهدنة الإنسانية في غزة قد تستمر لساعات أو أيام، والأمر قد يستغرق أكثر من هدنة واحدة لإخراج جميع الرهائن من غزة.

وتابع منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض :"نركز على إخراج جميع الرهائن من غزة وخاصة الأميركيين، ولا نملك حلا نهائيا لمستقبل غزة بعد انتهاء الصراع".

وقال جون كيربى، إن بعض القوات الإسرائيلية ستكون في غزة بعد انتهاء الصراع لإدارة الأمور الأمنية، ونؤمن بأهمية الفترات الإنسانية المؤقتة في غزة.