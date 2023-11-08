اليوم السابع
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البيت الأبيض: أكثر من 80 شاحنة إنسانية دخلت غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 08:37 م
البيت الأبيض: أكثر من 80 شاحنة إنسانية دخلت غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية معبر رفح
كتب أحمد عرفة

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أكد البيت الأبيض، أن أكثر من 80 شاحنة إنسانية دخلت غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، كشفت مصادر مصرية مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتكثف القاهرة اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة ، وذلك بعد 5 أسابيع من الحرب الدائرة في القطاع، وذلك بحسب مصادر مصرية مطلعة.

وذكرت المصادر أن الاتصالات المصرية تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كافة الأطراف.







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