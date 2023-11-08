البورصة: تغطية طرح شركة فتنس برايم للأندية الصحية 11 مرة

كتب هانى الحوتى

أعلنت البورصة، أن إجمالى كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على شركة فتنس برايم للأندية الصحية بلغت 297.3 مليون سهم أي أن الطرح تم تغطيته بمعدل 11 مرة تقريبًا.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية بالتحالف مع ماجد سمير توما لشراء حتى عدد 838.1 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم راس مال الشركة المصدرة ليصبح 0.80 جنيه/سهم بدلاً من 0.65 جنيه/سهم مع الإبقاء على باقي شروط إعلان عرض الشراء المعتمد من الهيئة دون تعديل.

ونجحت البورصة المصرية في قيد 9 شركات جديدة منذ يناير عام 2022 وحتى يوليو عام 2023 برأس مال مصدر 1.58 مليار جنيه، موزعة بين 5 شركات مقيدة بالسوق الرئيسي وهم: ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال برأس مال بقيمة 115.5 مليون جنيه، وأيه كابيتال القابضة بقيمة 270.8 مليون جنيه، وطاقة عربية بقيمة 676.2 مليون جنيه، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 164.1 مليون جنيه، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 200 مليون جنيه.

كما قيدت 4 شركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهم: لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بقيمة 56 مليون جنيه، وديجتايز للاستثمار والتنمية بقيمة 12 مليون جنيه، والمستودعات المصرية العامة بقيمة 25 مليون جنيه، وفتنس برايم للأندية الصحية بقيمة 66.25 مليون جنيه.