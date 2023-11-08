البنك الأوروبى: نستثمر فى مصر بمليار يورو خلال عام بجميع المجالات

كتب سيد الخلفاوى

أكد هيثم عيسى – نائب المدير التنفيذى للبنية التحتية – مصر والشرق الأوسط بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، أن حجم الاستثمار فى مصر يبلغ مليار يورو خلال عام فى جميع المجالات ومنها مجالات السكة الحديد وقطاعات النقل، وهناك أنواع من التمويل منها الدعم الفنى، والمالى، ونعمل على تعزيز الابتكار والتحول الأخضر من خلال المنح والحزم المالية، بالإضافة الى برنامج خاص يهدف لتقديم الدعم الفنى والمالى لتجهيز البنية التحتية.

وأضاف خلال مشاركته جلسة التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية بمعرض النقل، نعمل مع وزارة النقل فى عدد كبير منها تمويل 6 قطارات تالجو للسكك الحديدية، بالصيانة طويلة المدى و100 جرار بنفس الطرح تم توريد 80 جرار والباقى سيكون متواجد بداية 2024، بالإضافة الى تطوير قطاع نقل البضائع والتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية، منها قطاع الموانئ، بالإضافة إلى تمويل 6 قطارات للمترو وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو، وكذلك مترو أبو قير.

جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

وبدوره قال أحمد المفتى - المدير التنفيذى لشركة نيرك، أن عوامل نجاح نيرك فى ظل الظروف الصعبة التى نمر بها، كان منها هى رؤية الدولة فى توطين الصناعة ودعم الدولة لمشروعات التوطين، بالإضافة الى نوع الشراكة فى توطين الصناعة، وهو الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يعمل على نجاح المشروع، كذلك ان للقطاع الخاص دور فى نجاح المشروع، انه يعمل على استدامة المشروع لاستمرار المكاسب وذلك من خلال نجاح الإدارة، سواء على اساس بناء أحدث المصانع بالإضافة إلى العامل والعمل على اختيار الكفء، بالإضافة إلى تنمية سلاسل الامداد مع توفير الكم الاقتصادى لتنمية الشركات العاملة فى الصناعات المغذية، مشيرا إلى أن التصدير من أهم العوامل لنجاح الشركة مع العمل على إيجاد أسواق خارجية بافريقيا والدول العربية.

وأضاف، لدينا قطعة أرض مساحتها 300 ألف متر فى منطقة غير صالحة ولكنها تحولت بفضل جهود الدولة لمنطقة اقتصادية تنمو، واستثمارتنا بها حوالى 3 مليار جنيه وتم التعاقد على معدات المصنع وفى النصف الثانى من 2024 يبدأ الإنتاج.