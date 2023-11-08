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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 49 فلسطينيًا من مناطق الضفة الغربية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 10:03 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 49 فلسطينيًا من مناطق الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 49 فلسطينيًا من مناطق مُختلفة في الضفة الغربية، بينهم 3 سيدات. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 16 شخصًا من مُحافظة "الخليل" و11 آخرين من "بيت لحم" بجنوب الضفة، فيما جرى اعتقال 7 من قلقيلية، واثنين من "طوباس"، واثنين آخرين من "جنين" شمالًا الضفة، ومن مُحافظة "نابلس" في الشمال أيضًا، اعتقلت قوات الاحتلال والدة أسير وزوجته وضابطًا في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، و4 آخرين. 

ومن منطقة وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة "أبو ديس"، في القدس الشرقية (خارج الجدار) وشابًا من جامعة "بيرزيت" في رام الله، وآخر من قرية "عين يبرود" برام الله أيضًا. 

 







الخليل

بيت لحم

فلسطين

غزة

اسرائيل



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