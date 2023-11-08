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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 10:20 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود. 
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 23537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 28709 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 10036 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 4661 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 6907 نقطة






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