أسعار النفط تسجل 81.73دولار لخام برنت و77.32 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 81.73 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.32 دولار للبرميل حيث تراجعت الأسعار اليوم.

وقالت الدكتورة وفاء على أستاذ الطاقة والاقتصاد، إن العالم ما كان ينقصه أزمات وحروب الآن على الإطلاق، حيث تعرض العالم للكثير من الأزمات فى سنوات قليلة للغاية، بداية مع فيروس كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، ثم جاء الآن العدوان العنيف الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى على يد الاحتلال الغاشم.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد العالمى فى منتهى الهشاشة، حيث تعانى جميع دول العالم من ارتفاع فى مؤشرات التضخم، هذا علاوة عن ارتفاع أسعار الطاقة بصورة تفوق الخيال والمتوقع، معبرة: "التنبؤ أصبح من الأمور الشائكة فى منطقة يطغى عليها الخوف وعدم الاستقرار".

وأضافت فى حديثها، أن منطقة الشرق الأوسط السنوات الماضية كانت بعيدة كل البعد عن الحروب والأزمات ولكن الآن الأمر أصبح شبه مستحيلًا.

وتابعت أن العالم الآن ملتفت إلى الأحداث فى غزة بعدما كانت الأنظار جميعها متوجه نحو الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعلم العالم بأكمله أن الأسواق العالمية سوف تتأثر بما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط من حروب وأزمات، وذلك لأن هذه الأزمات سوف تؤثر على سوق النفط العالمية.