أخبار مصر.. السيسى رمز"النجمة" وزهران "الشمس" وحازم"السلم" ويمامة"النخلة"

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعاً بعد ظهر اليوم الأربعاء 8 نوفمبر برئاسة المستشار حازم بدوي ـ نائب رئيس محكمة النقض، واستعرضت الهيئة خلال اجتماعها اختيارات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 للرموز الانتخابية في ضوء ما أبداه المرشحون وفقاً لأولوية تقديمهم لأوراق الترشح.

ووافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على تخصيص رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز "النخلة" للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



الرئيس السيسى يطلع على جهود توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" وعدد من المشروعات الأخرى، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات.

ووجه الرئيس بتوفير كافة مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي.



مصادر مصرية مطلعة للقاهرة الاخبارية: مصر تقترب من التوصل لهدنة إنسانية في غزة

كشفت مصادر مصرية مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتكثف القاهرة اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة ، وذلك بعد 5 أسابيع من الحرب الدائرة في القطاع، وذلك بحسب مصادر مصرية مطلعة.

وذكرت المصادر أن الاتصالات المصرية تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كافة الأطراف.



الحكومة توافق على طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج "سكن كل المصريين"

أعلن مجلس الوزراء إنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة، اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.

ويتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين" الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام الكتروني جديد لبرنامج الإيجار.



انخفاض بالحرارة غدا وشبورة كثيفة تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على أقصى جنوب الصعيد.

السفيرة هيرو مصطفى جارج تؤدى اليمين كسفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى مصر

أدت السفيرة هيرو مصطفى جارج اليمين كسفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى مصر.



وسوف تتولى السفيرة هيرو مصطفى جارج مهامها في السفارة "خلال هذا الوقت البارز في العلاقة الثنائية الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، وتعزز جهودنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".



أعلنت ذلك السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأربعاء عبر حسابها على منصة "أكس".



الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تصل لحد الضباب حتى نهاية الأسبوع

رغم الاستقرار فى الأحوال الجوية الذى تشهده البلاد فى هذه الأيام تظهر الشبورة المائية الكثيفة غلى الطرق لتصبح هى الظاهرة الجوية المؤثرة على حالة الطقس خلال هذه الأيام والتى قد تصل إلى الضباب أحيانا .

وكشفت خريطة الظواهر الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حتى نهاية الأسبوع ، شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ، كثيفة وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



البيت الأبيض يحذر إسرائيل بشأن خطط ما بعد الحرب فى غزة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن خطط إسرائيل الأمنية بشأن قطاع غزة تثير مخاوف الرئيس الأمريكي جو بايدن ومعارضة مسئولي الإدارة الأمريكية بعد ان قالت إسرائيل إنها تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على غزة لفترة غير محددة بمجرد انتهاء حربها مع فصائل المقاومة الفلسطينية، ما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى التأكيد على معارضتهم لإعادة احتلال القطاع.



ووفقا للتقرير أثارت الخطة التي أعلنها مسئولين إسرائيليين لما فيهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، مخاوف إدارة بايدن بعد أن قالت تل أبيب أنها ستحتفظ بالسيطرة العسكرية على غزة إلا أنها ليس لديها أى نية لتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة الحياة المدنية.



وقال جون كيرب متحدث البيت الأبيض لشئون الأمن القومي: "نجرى مناقشات نشطة مع نظرائنا الإسرائيليين بشأن الشكل الذى ستبدو عليه غزة بعد الصراع .. الرئيس بايدن متمسك بموقفه بأن إعادة احتلال القوات الإسرائيلية ليس هو الشيء الصحيح الذى ينبغي عمله".



وزارة الصحة تكشف تفاصيل تحديث برتوكولات علاجية لــ 3 أمراض مزمنة

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تحديث برتوكولات علاج مرض التصلب المتعدد حيث شمل مجموعة من الأدوية الجديدة وإدراج وتكويد عقار موجة وبديل حيوي جديد، كما تم تعديل الجرعات وإدخال جرعات إضافية، لمرضى التصلب المتعدد التقدمي الثانوي ومرضى التهاب النخاع، والعصب البصري (NMO) إلى جانب إدراج عقار جديد للتصلب المتعدد الانتكاسي، وإدراج إدراج عقار آخر للتصلب المتعدد للجهاز العصبي المركزي .

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى تحديث بروتوكولات الأمراض الروماتيزمية والمناعية وإدخال الأدوية البيولوجية المختلفة، ضمن منظومة على نفقة الدولة، وذلك لعلاج (التيبس المناعي، والصدفية المفصلية، والالتهاب القزحي المناعي غير الميكروبي، والصدفية، والالتهاب المناعي للغدد العرقية).



الهلال الأحمر الفلسطينى: قصف إسرائيلى عنيف قرب مستشفى القدس فى غزة أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف قرب مستشفى القدس فى قطاع غزة، جاء ذلك نقلا عن "إكسترا نيوز".



كان الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، قال إن أولويتنا هي الوقف الفوري والكامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه في إطار تحركنا السياسي يشمل الرفض التام للتهجير القسرى وضرورة تطبيق الحل الشامل للقضية الفلسطينية، داعيا إلى بدء إجراءات واضحة تدعم الموقف الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.



تشييع جثمان والدة الفنانة سلوى محمد على إلى مثواه الأخير من مسجد النور شيع، منذ قليل، جثمان والدة الفنانة سلوى محمد على إلى مثواها الأخير، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد النور بالعباسية، وبحضور عدد من الفنانين منهم المخرجة هالة خليل، والفنانة منال محيى الدين، والفنانة بسمة، والفنانة أميرة فتحى، والدكتور أشرف زكى، والفنان سيد رجب، والمنتج محمد العدل، وعدد من الأصدقاء والأقارب.



وكان قد أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد على، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".