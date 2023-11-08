أخبار البورصة اليوم الأربعاء 8-11-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 8-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 35 مليار جنيه عند مستوى 1.616 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 12 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: القاهرة للإسكان والتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعربية للمحابس، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعبوات الطبية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعربية للصناعات الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 35 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 35 مليار جنيه عند مستوى 1.616 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 124.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.62%، والعرب على 5.72%، واستحوذت المؤسسات على 21.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 4.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 294.6 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 40.7 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، 251.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 23986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 29074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 10209 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 6901 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5456 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1446 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عدد 2.8 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 650 ألف سهم، 2199 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 93 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 85 ألف سهم، 36.6 ألف سهم، 245.3 ألف سهم، 192.7 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2 مليون سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 108.8 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2023 بنسبة نمو 73.9%، وارتفع صافي الربح إلى 8.1 مليار جنيه بنسبة نمو 161%، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 7.4%.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، إيرادات بلغت 6 مليارات جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 42%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.6 مليار جنيه مقارنة مع 642.6 مليون جنيه بنسبة نمو 61%.



مصر الجديدة للإسكان أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على المقترحات المقدمة من اللجنة المشكلة للاستفادة من عائد هليوبارك ومقترحاتها ومنها شراء قطعة أرض جديدة مميزة تضاهي أرض هليوبارك من حيث الموقع المتميز، وتخصيص مبلغ للتطوير الذاتي بأرض نيو هليوبليس، وسداد التسهيلات الائتمانية في حال عبء الدين عن العائد المحقق من عائد بيع هليوبارك، كما وافق المجلس على العرض المقدم من إحدى شركات الاستثمار العقاري والسياحي للمشاركة في تطوير منطقة إسكان متكامل الخدمات بمساحة 77.19 فدان بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة بشمال الحي العاشر والحي الحادي عشر مقابل نسبة في الإيرادات، والذي عرضها المطور.

دايس

قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، إن مجلس الإدارة وافق على تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة، المعد من قبل شركة (بيكر تيلي) المستشار المالي المستقل، والذي حدد القيمة العادلة لسهم الشركة بمبلغ 1.11 جنيه.