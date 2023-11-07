600 شاحنة و89 طائرة.. شمال سيناء تشهد تواصل تدفق المساعدات لغزة.. إنفوجراف

تشهد محافظة شمال سيناء تواصل تدفق المساعدات الموجهة لقطاع غزة، حيث سجلت بيانات حركة استقبال المساعدات بمحافظة شمال سيناء وصول 600 شاحنة تحمل 9000 طنًا من المساعدات مقدمة من مصر و19 دولة و14 منظمة دولية منذ بداية العدوان.



شمال سيناء تشهد تواصل تدفق المساعدات لأهالى غزة

واستقبل مطار العريش حتي صباح اليوم 89 طائرة قادمة من 33 دولة ومنظمة محملة بـ7700 طن من المساعدات.