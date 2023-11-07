اليوم السابع
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وزير الاتصالات: توصيل كابلات الألياف الضوئية لقرية صحانوب وتشغيل الإنترنت السريع.. فيديو

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 11:04 ص
وزير الاتصالات: توصيل كابلات الألياف الضوئية لقرية صحانوب وتشغيل الإنترنت السريع.. فيديو الدكتور عمرو طلعت
القليوبية هبة السيد

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شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبد الحميد الهجان، اليوم، الثلاثاء، توصيل كابلات الألياف الضوئية لقرية "طحانوب"، بمركز شبين القناطر، وتشغيل خدمة الإنترنت السريع. 
 
 
ويفتتح وزير الاتصالات، عددا من المشروعات التكنولوجية، بمحافظة القليوبية تتضمن مراكز للخدمات البريدية وسنترالات ومركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا. 
 
وتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى. 
 
 وتم الانتهاء من مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى، وإنشاء 1019 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة بواقع إنشاء 443 برج محمول جديد، وتطوير 576 برج محمول.






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اقتصاد




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