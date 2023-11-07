وزير الأوقاف: كلما حاول القتلة تبييض وجوههم فضحهم الله على رؤوس الأشهاد

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه كلما حاول القتلة تبييض وجوههم واجتهدوا فى تجنيد من يغسلون سمعتهم السيئة في القتل، وصنعوا جماعات إرهابية موالية لهم ليلبسوها وحدها ثيابهم الملطخة بالدماء فضحهم الله على رءوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة.. أما آن للعملاء أن يستحوا من أنفسهم إن لم يستحوا من الله والخلق.

وفي وقت سابق حددت وزارة الاوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"، وكان قد وجه وزير الأوقاف، عدة رسائل بشأن الأحداث الجارية فى قطاع غزة، وذلك على النحو التالى: نرفض وبحسم أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني ونكبته نكبة أخرى وتفريغ أرضه منه في محاولة لإنهاء قضيته وتصفيتها، ونحيي الوعي الفلسطيني في رفضه القاطع والحاسم لأي محاولة لتهجيرهم من أرضهم وإنهاء قضيتهم، كما نحيي الموقف العربي والإسلامي الداعم لذلك.

نحيي بشدة صمود وثبات شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته وحقه المشروع في أرضه، كما نحيي تضحياته في سبيل الحفاظ على المسجد الأقصى ليظل أولى القبلتين عهدة إسلامية خالصة .

نقف صفًّا واحدًا خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه الشديد على السيادة الوطنية على كل ذرة من تراب مصر.