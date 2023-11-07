وزيرة التضامن: حصر الصيادين بالدقهلية لبحث مشاكلهم و سداد متأخرات التأمينات

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعى، حصر الصيادين على مستوى مراكز المطرية والمنزلة والجمالية بالدقهلية لبحث مشاكلهم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والعمل على حلها، وبحث سداد المتأخرات الخاصة بهم لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة من 2019-2023.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء لمحافظة الدقهلية، واستهلتها بالوصول لمركز المطرية بحيرة المنزلة، حيث كان في استقبالها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الإدارة الاجتماعية بمركز المطرية.



وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية بوضع حجر أساس مركزي "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"والتمكين الاقتصادي لصيادى بحيرة المنزلة، والذى يخدم نطاق مراكز "المطرية والمنزلة والجمالية".



ويهدف المركز إلى رفع درجة الوعى لدى أسر صيادي بحيرة المنزلة والنهوض بأسرهم مما يحقق التنمية المستدامة، من خلال عدد من البرامج منها الاكتشاف المبكر للإعاقة، والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، وتنظيم الأسرة من خلال برنامج "2كفاية"، وتنمية الطفولة المبكرة ، ومحو الأمية، بالإضافة إلى صحة الأم من خلال برنامج الألف يوم الأولي، ويأتي ذلك تفعيلًا وتنفيذاً للبرتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الدقهلية.