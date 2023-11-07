

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الدورة الـ44 من الندوة الوزارية للفرنكوفونية، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية -في بيان الاثنين- أنه من خلال تكثيف زيارات كبار المسؤولين وعقد اللقاءات، ستتعمق العلاقات بين الجانبين، خاصة أنه يجرى الاستعداد لتنظيم الدورة الـ11 للجنة المشتركة العليا بين البلدين في أقرب وقت.