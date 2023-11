نشطاء يعيدون تداول حلقة الأمريكي بوب سايمون في 2009 لإبراز معاناة الفلسطينيين.. فيديو

حرص عدد كبير من مستخدمي منصة x "تويتر" سابقاً، على إعادة تداول حلقة المذيع الأمريكي الشهير بوب سايمون التي اجراها عام 2009 ضمن حلقات برنامجه الشهير 60 دقيقة، والتي سرد من خلالها معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في الضفة الغربية.

وظهر في الحلقة التي تم إعادة تداولها بشكل كبير، جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يفرضون الإقامة الجبرية لعائلة فلسطينية داخل منزلها، ويمنعون الأطفال والرجال من الخروج الا في أيام معدودة، بينما يغلقون المنازل على اخرين لمنعهم من الخروج، ونجحت كاميرات البرنامج الوثائقي في التقاط الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح داخل المنزل.

🇵🇸 This is the West Bank in 2009, by @60minutes, posted two days ago. Showing how Palestinian have been living under occupation. pic.twitter.com/gDREstqFLQ