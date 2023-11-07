اليوم السابع
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نشطاء يعيدون تداول حلقة الأمريكي بوب سايمون في 2009 لإبراز معاناة الفلسطينيين.. فيديو

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 07:26 م
نشطاء يعيدون تداول حلقة الأمريكي بوب سايمون في 2009 لإبراز معاناة الفلسطينيين.. فيديو جانب من الحلقة
كتب آسر أحمد

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حرص عدد كبير من مستخدمي منصة x "تويتر" سابقاً، على إعادة تداول حلقة المذيع الأمريكي الشهير بوب سايمون التي اجراها عام 2009 ضمن حلقات برنامجه الشهير 60 دقيقة، والتي سرد من خلالها معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في الضفة الغربية.

وظهر في الحلقة التي تم إعادة تداولها بشكل كبير، جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يفرضون الإقامة الجبرية لعائلة فلسطينية داخل منزلها، ويمنعون الأطفال والرجال من الخروج الا في أيام معدودة، بينما يغلقون المنازل على اخرين لمنعهم من الخروج، ونجحت كاميرات البرنامج الوثائقي في التقاط الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح داخل المنزل.

ونجحت الدولة المصرية على مدار الأسابيع الماضية فى إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري، وخصصت الدولة المصرية مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات من الدول وإيصالها الى قطاع غزة.
 
وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر الماضي، وحرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.






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