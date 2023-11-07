اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 06:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران تطلق حملة ترويجية علي تاكسي لندن تزامناً مع معرض سوق السفر العالمي

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 05:32 م
مصر للطيران تطلق حملة ترويجية علي تاكسي لندن تزامناً مع معرض سوق السفر العالمي مصر للطيران تطلق حملة ترويجية علي تاكسي لندن
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أطلقت شركة مصر للطيران حملة ترويجية على عدد من سيارات تاكسي لندن الشهيرة، وذلك تزامناً مع معرض سوق السفر العالمى WTM، والذي يقام في لندن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.
 
وانطلقت أمس الاثنين فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM فى نسخته 43 والذي يقام في لندن بمشاركة مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية، ويعد معرض WTM ثاني أكبر بورصة سياحية في العالم بعد بورصة برلين، وتقام  فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، حيث يشارك بها عدد كبير من مقدمي الخدمات السياحية حول العالم.
 
وخلال فعاليات اليوم الأول عقدت مصر للطيران اجتماعات تنسيقية مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر من عدة دول أهمها البرتغال وتركيا وسلوفاكيا لمناقشة سبل التعاون المختلفة ودراسة إمكانية فتح خطوط ونقاط مباشرة وغير مباشرة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما شهد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية توقيع بروتوكول بين شركة  Bel Air الهندية ومكتب مصر للطيران في لندن. 
 
IMG-20231107-WA0001
 
IMG-20231107-WA0000
 
IMG-20231107-WA0002
 

 







مصر للطيران

حملة ترويجية

تاكسي لندن

معرض سوق السفر العالمي

لندن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة