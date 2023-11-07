اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 14 مهاجرا فنزويليا بحريق فى تشيلي

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 08:57 ص
مصرع 14 مهاجرا فنزويليا بحريق فى تشيلي حريق - أرشيفية
وكالات

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لقي 14 مهاجراً فنزويلياً، بينهم أطفال، مصرعهم في حريق اندلع الاثنين، في مدينة صفيح في جنوب تشيلي، بحسب ما أعلنت السلطات المحليّة.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال خافيير فالنسيا، نائب رئيس بلدية كورونيل حيث وقعت الكارثة للصحافيين "يؤسفنا إعلان مصرع 14 من سكّان مدينتا. إنّهم أفراد ثلاث أسر: ثمانية قاصرين وستّة بالغين. لقد لقوا مصرعهم بسبب هذا الحريق الذي دمّر منزلهم".

وتقع كورونيل على بُعد 530 كلم جنوب العاصمة سانتياجو.

وأضاف فالنسيا أنّ "هذه أسر فنزويلية" تعيش في فقر مدقع في هذا الحيّ العشوائي من المدينة.

ولفت مسؤول البلدية إلى أنّ سبب الحريق لم يتّضح في الحال.

 







مهاجرين

فنزويلا

تشيلى

مدينة صفيح



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