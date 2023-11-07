اليوم السابع
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مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق الدائرى فى المنيب

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 11:00 ص
مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق الدائرى فى المنيب سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه، بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة، أعلي الطريق بمنطقة المنيب فى محافظة الجيزة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
عقب تلقى بلاغ بالحادث، تم الدفع بسيارة إسعاف لمحل الواقعة، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص، مما تسبب في وفاته، وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
 
 






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