اليوم السابع
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مديرية العمل بمطروح تنفذ تدريبا واقعيا على خطة إخلاء للطوارئ بمستشفى الأطفال

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 11:56 ص
مديرية العمل بمطروح تنفذ تدريبا واقعيا على خطة إخلاء للطوارئ بمستشفى الأطفال تدريب واقعى على خطة إخلاء للطوارئ بمستشفى الأطفال
كتبت آية دعبس

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قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة مطروح قامت بإجراء تدريب واقعى على خطة إخلاء للطوارئ بمستشفى الأطفال بمطروح وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية "غرفة الطوارىء " ، وإدارة الحماية المدنية ، والاسعاف ، وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة ،وأيضاً إجراء عدد من السيناريوهات من خطط الإخلاء للمستشفى مثل إخلاء الطوارىء ، وإخلاء الحضانات ، وإخلاء عزل كورونا ، وإخلاء الأدوار "المرضى والمرافقين" وذلك خلال وقت قياسى .
 
وأضافت الوزارة، أنه جرى تنفيذ خطة الاخلاء لصور كثيرة من الأخطارمثل الحرائق والتدريب على المكافحة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية ،يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتفعيل دور أجهزة المديريات التابعة فى القيام بمهامها فى هذا الشأن ،وتكثيف التوعية والتثقيف لكافة العاملين بمختلف القطاعات خاصة فى المنشآت كثيفة العمالة،  لتوفير الحماية اللازمة من مخطار بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختلفة .
 
واوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح ، فى تقريرٍ للوزارة ، انه شهد فعاليات التدريب المهندس مصطفى جابر عبدالعال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح  ، ومشيراً إلى انه جرى  مراجعة الإجراءات الاحترازية للمستشفى والتأكيد على دور مكافحة العدوى داخل المستشفيات ، مع التأكيد على أهمية توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمترددين والمنشآت وكذلك فى الحياة اليومية ، ومنوهاً إلى إستمرار المديرية فى تنفيذ خطتها نحو نشر ثقافة السلامة ومفهومها داخل كافة المنشأت فى مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والصناعية وغيرها من المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بالوزارة .
 
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وزارة العمل

مديرية العمل بمطروح

السلامة والصحة المهنية

مستشفى الأطفال بمطروح



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