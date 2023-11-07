مديرية العمل ببورسعيد تؤكد أهمية رعاية حقوق العمال للحفاظ على مسيرة الإنتاج

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد زيارة ميدانية وندوة توعية بشركتين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تحت شعار "حقوقك وواجباتك" ببورسعيد، بحضور 30 عامل، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى التواجد المستمر بين العاملين وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الاعمال، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات بالمحافظات فيما يخص الدور التوعوي الذي تقوم به لتحقيق استقرار مناخ العمل وتعزيز علاقات العمل المتوازنة لتحقيق زيادة الإنتاج ومزيد من المكاسب للطرفين.

‏وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أهمية تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، منوهاً إلى رسالة وزارة العمل والتى تهدف لرعاية وحماية حقوق العمال، وقام بإلقاء الندوه :ليلي المصري و رشا عكاشه مفتشي مكتب تفتيش عمل بورسعيد ، و نهي رمضان مفتشه مكتب علاقات عمل بورسعيد ، كما جرى عمل جولة ميدانية داخل المصنع حث فيها عمال المصنع على أهمية الندوات للتوعية للعاملين بالمنشآت لتجنب مخالفة قانون العمل وحماية لحقوق العمال ومستحقاتهم والحفاظ على مسيرة الإنتاج .

وأعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة ، لعدد 14 متدربة ، وذلك بمركز التدريب المهني ببئر العبد ، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجات وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب الخاصة بالبرنامج ، ضمن خطة التدريب للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذ خطة الوزارة في مجال التدريب المهني والعمل على تحسين الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة الميدانية في مجال التدريب والتوجيه المهني وقياس مستوى المهارة ، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتمكين المراة السيناوية وتاهيلها وتنمية مهاراتها وتوفير فرص عمل لائقة لها أو مساعدتها فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة بما يمكنها من المشاركة فى عمليات تنمية سيناء وتحسين مستويات معيشتها وأسرتها وذلك من خلال برامج تدريب مجانية على المهن التى يحتاجها سوق العمل .

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء فى تقريرٍ للوزارة ، انه وجه المتدربات بأهمية عملية التدريب في مهنة الخياطة والتفصيل واكسابهم مهارات للهيئة لسوق العمل ، كما جرى تسليم المتدربات شهادات إتمام الدورة مؤكداً إستمرار المديرية فى تقديم برامج تدريبية مجانية للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة لتأهيلهم على المهن التى يتطلبها سوق العمل مع توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بعد انتهاء التدريب فى منشآت القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، أو مساعدته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مه الاهتمام بتمكين المراة إقتصادياً وتحسين مشاركتها فى تنفيذ خطط التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة .