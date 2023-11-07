متظاهرون يعرقلون العمل فى ميناء تاكوما الأمريكى لإعاقة إبحار سفينة مُحملة بالأسلحة إلى إسرائيل

عرقل متظاهرون في الولايات المتحدة الاثنين العمل في ميناء تاكوما الأمريكي لتأخير توجه سفينة عسكرية محملة بالأسلحة يعتقد أنها ستتوجه إلى إسرائيل.

ووفقا لقناة روسيا اليوم ، طالب الناشطين المؤيدين للفلسطينيين بوقف إطلاق النار في غزة، وهم على رصيف ميناء تاكوما حيث وصلت سفينة إمداد عسكرية مؤخرا، وهم يهتفون بالحرية لفلسطين.

ويقول المتظاهرون إنهم يعارضون الحرب، مؤكدين أنهم استهدفوا السفينة "كيب أورلاندو" بناء على معلومات سرية تفيد بأنها كانت محملة بأسلحة متجهة إلى إسرائيل، ولم يتسن على الفور تأكيد هذه الادعاءات.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال اللفتنانت كولونيل بريون ماكغاري، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن الوزارة لا تقدم تفاصيل العبور أو الحركة على هذه السفن لأسباب أمنية.