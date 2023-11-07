اليوم السابع
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متحدث الصحة بغزة: الاحتلال أباد 1071 عائلة ودمر 120 مؤسسة صحية ومستشفى

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 07:54 م
متحدث الصحة بغزة: الاحتلال أباد 1071 عائلة ودمر 120 مؤسسة صحية ومستشفى الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة
ماجد تمراز

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قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلى منذ 32 يوما، وهو يستهدف كل شيء، البشر والشجر والحجر، حتى تغيرت معالم غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "نتحدث عن 1071 عائلة أبيدت بالكامل فى قطاع غزة، وعن أحياء سكنية تم إبادتها، و220 ألف وحدة سكنية تدمرت، وبُنى تحتية وطرق و40 سيارة إسعاف دمرت تماما".

وقال: "نتحدث اليوم عن 120 مؤسسة صحية ومستشفى تم تدميرها، و18 مستشفى خرجت عن الخدمة بسبب الاستهداف المؤكد وتوقف الإمدادات الطبية، و192 شهيدا من الأطقم الطبية، وقرابة الـ 50 شهيدا من الصحفيين، وما يزيد عن أكثر من 70% من ضحايا الاستهداف من النساء والأطفال".

وتابع: "أكثر من 10400 شهيد بينهم 4300 طفل و2700 من النساء و640 من كبار السن، و26 ألف مواطن أصيبوا بجراحات مختلفة، وأصبحت المستشفيات عاجزة عن تقديم أى خدمة صحية للشعب الفلسطينى بسبب توقف الإمدادات ونفاذ الوقود".







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