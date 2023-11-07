اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 04:55 م
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كشف قضية غسل أموال بقيمة 27 مليون جنيه

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:50 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 27 مليون جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستصلاح الزراعى وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيوانى - على خلاف الحقيقة- ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) .
 
 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (27 مليون جنيه .
 






غسل اموال

جرائم غسل الاموال

الداخلية

اخبار الداخلية




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