قطاع النقل البحرى يعقد ورشة بعنوان "عمل النقل البحرى الأخضر المستدام"

نظم قطاع النقل البحر ورشة عمل بعنوان "عمل النقل البحرى الأخضر المستدام" وبدأت الورشة باستعرض اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى ومدير الورشة رؤى وجهود الدولة والجهات المعنية بالدولة ورؤية الأكاديمية ونماذج لجهود ومشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة ميناء دمياط ويمكن التوافق على أن التحول نحو النقل البحرى الأخضر وتحقيق الاستدامة هو المستقبل الحتمى لصناعة النقل البحرى لذلك مصر تعمل بخطوات ثابتة لتحقيق هذا الهدف

وشارك بالورشة متخصصين بمجالات متنوعة فقد تحدث اللواء أحمد حواش –رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الدكتور أحمد سعد حسن – المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة ليديا عليوة مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ - جهاز شئون البيئة.

تناولت الورشة موضوع يعد من أولويات وزارة النقل المصرية فالعمل على خفض الانبعاثات الكربونية والتطبيق الأشمل لمفهوم النقل البحرى الأخضر والمستدام بجميع جوانبه، أولويه رئيسية فى ضوء "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وركزت الورشة على محورين هامين الا وهما جهود الدولة نحو نقل بحرى أخضر مستدام والمعايير الدولية للمنظمة البحرية الدولية ونتائج مؤتمرCop27 الذى نجحت جمهورية مصر العربية فى استضافته ودور الوقود النظيف فى صناعة النقل البحري.

وكانت مدخلات الجهات أثرت الورشة بمعلومات دقيقة من كبار المتخصصين في مجال صناعة النقل البحرى اللواء بحرى حسين الجزيرى – رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية- القطاع الخاص (شعبة النقل الدولي) و(غرفة الملاحة كريم سلامة).

وتم استعرض المحور الثانى للورشة حول نتائج مؤتمرCOP27 والوقود النظيف والتحول الأخضر بالموانئ والتطلعات المستقبلية COP28 وذلك من خلال عرض قدمه جهاز شئون البيئة..للمهندسة/ ليديا عليوة مدير عام تكنولوجيا بحوث تغير المناخ.

و تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لها دور ملموس فى التحول الأخضر والوقود النظيف والهيدروجين الأخضر من خلال مشاريع استثمارية ضخمه تم توقيعها وبعضها جارى تنفيذها وكذلك سعى الهيئة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر فى مصر.

وتحدث الدكتور أحمد سعد حسن - المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد أن الموانئ المصرية تحرص على مراعاة المعايير البيئية طبقًا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية وتسعى بخطوات ثابته نحو التحول لموانئ خضراء.

وأشاد اللواء بحرى أحمد حواش بجهود هيئة ميناء دمياط فى ذات الشأن كواحدة من أهم الموانئ البحرية المصرية على ساحل البحر المتوسط.