اليوم السابع
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غدًا انطلاق اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 12:30 م
غدًا انطلاق اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

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تنطلق غدًا الأربعاء، أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، من خلال الفيديو كونفرانس، حيث يناقش موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي".
 
وذكر بيان للمحكمة الدستورية العليا، أن اختيار هذا الموضوع كمحور رئيس لعنوان الاجتماع يأتي نظرًا لأهميته البالغة في تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، وذلك اتساقًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الرقمنة في كافة المجالات، موضحًا أن انعقاد الاجتماع هذا العام بتقنية "الفيديو كونفرانس" يأتي مراعاة للظروف التي تحيط بالمنطقة حاليًا.
 
وتضمن أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير، وحماية البيانات، وتداول المعلومات عبر وسائل التكنولوجيا، والضوابط الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وشئون التجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات في ظل التحول الرقمي.
 
ويشارك في الاجتماع 14 دولة – افتراضيًا – يمثلهم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بدولهم، كما يشارك في الاجتماع 11 خبيرًا دوليًا في المجال الدستوري والمجالات الأخرى ذات الصلة بالتحول الرقمي.
 
 
 






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