علامات تظهر على قدميك تعنى إصابتك بمرض.. من التنميل للبرودة

كتبت إيناس البنا

يمكن لقدمك أن تخبرك بالكثير عن حالتك الصحية، وتحذرك من أمراض معينة، آلام القدم المزعجة قد تكون علامة واضحة على مشكلة فغالبًا ما تظهر على قدميك أعراض المرض قبل أي جزء آخر من جسمك.وفقا لموقع " healthcentral" نعرض فيما يلى أبزر المشاكل التي تخبرها بها قدمك، ومنها:

قرحة أسفل قدمك تعني مرض السكر

إذا كان لديك جرح في قدمك لا يلتئم، فقد يشير ذلك إلى خطر الإصابة بمرض السكري، ما يقرب من 15 % من مرضى السكري يصابون بقرحة، أو قرحة مفتوحة، في الجزء السفلي من أقدامهم.

برودة القدم

قد تكون القدم الباردة مؤشراً على مرض الشريان، إذا كنت تعاني دائمًا من برودة القدمين أو برودة اليدين، فتحدث مع طبيبك حول مرض الشريان ومرض الغدة الدرقية.

تضخم إصبع القدم الكبير

إذا تضخم إصبع قدمك الكبير، فقد يكون ذلك علامة على النقرس، غالبًا ما يكون أول أعراض النقرس هو تضخم مؤلم في إصبع القدم الكبير، فالنقرس هو نوع من التهاب المفاصل يسببه تراكم حمض البوليك، والذي يتشكل في أبرد جزء من جسمك.

تنميل في كلتا القدمين

يمكن أن يكون الشعور المستمر بالوخز والإبر في قدميك علامة على الاعتلال العصبي المحيطي، يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري لخطر الإصابة، وهو تلف الأعصاب الذي يبدأ في القدمين ويتطور تدريجيًا إلى الساقين، وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية .

تصلب أو التهاب المفاصل

قد يكون التهاب مفاصل أصابع القدم علامة على مرض تنكس المفاصل، يبدأ التهاب المفاصل الروماتويدي عادة في المفاصل الصغيرة في اليدين والقدمين ويسبب الألم أثناء الحركة والحنان في المفصل، إذا كنت تعاني من ألم أو تورم مستمر في مفاصل قدميك أو يديك، فتحدث مع طبيبك بشأن زيارة طبيب الروماتيزم.

احمرار أصابع القدم وتحولها للون الازرق

أصابع القدم التي تتحول إلى اللون الأزرق عند تعرضها للبرد قد تشير إلى مرض رينود، هذا هو اضطراب في الأوعية الدموية التي تغذي الجلد، تصبح أجزاء معينة من الجسم، مثل أصابع القدمين وأصابع اليد، مخدرة وتتحول إلى اللون الأزرق عند تعرضها لدرجات حرارة باردة أو عندما تكون تحت الضغط، غالبًا ما يتخذ الأشخاص المصابون بمرض رينود احتياطات مثل تغطية أيديهم وأقدامهم دائمًا عند الخروج في الهواء الطلق في الطقس البارد.