ظاهرة جديدة فى بريطانيا.. رصد حوالى 40 ألف حادث سرقة بنزين خلال شهرين

كتبت : نهال أبو السعود

تشير أرقام جديدة نشرتها صحيفة الإندبندنت إلى أن عدد سرقات الوقود من محطات الوقود في بريطانيا ارتفع بشكل كبير، حيث كشفت بيانات حصلت عليها مؤسسة RAC البريطانية لخدمات السيارات أن أصحاب محطات الوقود حاولوا تعقب المجرمين في أكثر من 39 ألف و563 حادثة بين يوليو وسبتمبر.

ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 77% عن نفس الفترة من العام الماضي، ويمثل زيادة بأكثر من أربعة أضعاف عن إجمالي 8558 في تلك الأشهر الثلاثة خلال عام 2019.

وقالت مؤسسة RAC إن الارتفاع قد يكون بسبب "النشاط الإجرامي المنهجي".

ووفقا للتقرير، تتعلق هذه الأرقام بعدد الطلبات المقدمة إلى وكالة ترخيص السائقين والمركبات للحصول على بيانات حارس المركبات فيما يتعلق بسرقة الوقود، ومن المرجح أن تكون معظم الحوادث مرتبطة بالانطلاق - المعروف أيضًا باسم الخداع - حيث يقوم شخص ما بملء سيارته دون نية الدفع ثم يغادر.

وقال مدير مؤسسة RAC، ستيف جودينج: "من بين كل الاهتمام الإعلامي الأخير بوباء السرقة من المتاجر، ربما لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن نجد أن سرقة البنزين والديزل من الساحات الأمامية لمحطات الوقود تبدو مشكلة كبيرة ومتنامية، وهذه الأرقام قد تشير فقط إلى قضية أكبر بكثير".

وتابع: "على الرغم من أن أزمة تكلفة المعيشة قد تغري بعض الناس بالمخاطرة بالقيادة دون الدفع، إلا أن الصداع الحقيقي لموردي الوقود هو ما إذا كان هذا علامة على نشاط إجرامي أكثر منهجية .. الرسالة الموجهة إلى أي شخص يميل إلى الاحتيال على محطة الخدمة يجب أن تكون: "لا تملأ خزان الوقود إذا كنت لا تستطيع الدفع" لأن القبض عليك هو احتمال حقيقي، والخسائر المالية للشركات تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة لنا جميعا".