ضمنها مصر.. "أوابك": 9 دول عربية مهتمة ببناء اقتصاد الهيدروجين

كتبت -مروة الغول

اتخذت عدة دول عربية خطوات هامة للبدء في بناء اقتصـاد الهيدروجين ، وإدماجه ضمن سياسات الطاقة الوطنية، حيث شرع البعض في إعداد وتطوير رؤى وخرائط طريق واستراتيجيات تقوم على تحديد أفضل المسارات (حسب الأولوية الوطنية لتوفير إمدادات الهيدروجين، وتحديد المجالات والتطبيقات التي يمكن أن يستخدم فيها الهيدروجين وذلك وفقا لدراسة" نقل وتصدير الهيدروجين التحديات والخيارات " الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وتابع التقرير،أن بعض الدول التي تمتلك مقومات الإنتاج الهيدروجين بأسعار تنافسية قامت بدراسة فرص الاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين بغرض التصدير إلى الأسواق المحتملة، وإبرام اتفاقيات وتفاهمات أولية معها بما يضمن لهـا حصة في التجارة الدولية للهيدروجين مستقبلاً.

وأشارت الدراسة التى أعدها المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"، بلغ عدد الدول العربية المهتمة ببناء اقتصاد الهيدروجين (أي تأسيس قطاع متكامل له في الاقتصاد المحلي، حوالي 9 دول عربية، من بينها الجمهورية الجزائرية وسلطنة عمان التي أعلنت كل منهما عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مؤخراً كما أنه من المتوقع أن تنتهي كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية من إعداد ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والإعلان عن أهدافها خلال الشهور القليلة المقبلة.