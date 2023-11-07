اليوم السابع
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ضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 11:56 م
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه رجال الشرطة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

 الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامي فى مجال تصنيع المواد الخدرة "عقار الكبتاجون" والإتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة .

وأوضحت الداخلية في بيان لها انهم حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (20 مليون جنيه ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.







غسل اموال

جرائم غسل اموال

حوادث




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