اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل سائق لسرقة توك توك فى المنوفية

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:56 م
ضبط المتهم بقتل سائق لسرقة توك توك فى المنوفية سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، بالعثور على جثة (سائق "توك توك") بأحد المصارف المائية بدائرة المركز "تم انتشالها".
 
توصلت جهود تحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية إلى أن مرتكب الواقعة (عاطل - " له معلومات جنائية").
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر قيامه باستدراج المجنى عليه بدعوى توصيله، ولدى وصولهما لمكان العثور، قام المتهم بمغافلته وطعنه بسكين كان بحوزته فأحدث إصابته، وقام بإلقاء جثته بالمصرف المائى والاستيلاء على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول "تم ضبطهما بإرشاده "، وأضاف بقيامه بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية. 
 
 
 






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