ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم إلحاقه أبنائهم ببعض الكليات

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم الحاقه أبنائهم ببعض الكليات، حيث تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) بتضرره من (موظف، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد العسكرية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.