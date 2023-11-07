اليوم السابع
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ضبط المتهمين بقتل مسنة لسرقة قرطها الذهبى بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:55 م
ضبط المتهمين بقتل مسنة لسرقة قرطها الذهبى بشبرا الخيمة كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بشأن العثور على جثة (مسنة ، بمسكنها بدائرة القسم) وسرقة قرطها الذهبى .
 
بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عامل وزوجته، مقيمان بالعقار سكن المجنى عليها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة حيث قام العامل بالدلوف إلى مسكن المجنى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة وإستولى على قرطها الذهبى الذى كانت ترتديه ولاذ بالهرب ، وطلب من زوجته التصرف فى القرط الذهبى بالبيع لـ (عامل بمحل ذهب "حسن النية")، وأرشد عن (جزء من المبلغ المالى) المتحصل عليه، وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وأرشد عميلهما حسن النية عن القرط الذهبى المستولى عليه.
 
 
 






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